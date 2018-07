Slap Feyenoord toont veerkracht tegen Fenerbahçe

Het waren Nederlandse omstandigheden, zaterdagavond in Istanbul, waar het kwik de 28 graden aantikte. Daaraan kon het pover spel van Feyenoord dus niet gelegen hebben. Wel aan het erg gemakzuchtige verdedigen van de Rotterdamse club.



Eerst was het Elif Elmas die ongehinderd de 1-0 mocht maken. Vervolgens Victor Giuliano de Paula die vanaf de stip voor 2-0 zorgde na een overtreding van linksback Tyrell Malacia. Waarna Mathieu Valbuena de 3-0 binnenkopte. En het is dat doelman Justn Bijlow even later attent was toen Giuliano opnieuw een pingel mocht nemen, nu na een overtreding van Eric Botteghin, anders was de schade voor Feyenoord nog groter geweest voor rust.



Klein excuus, zoals gezegd, de absenten. Behalve Jorgensen en de vanaf de bank toekijkende Jones, ontbraken bij de Rotterdammers Renato Tapia, Sofyan Amrabat en Luis Sinisterra. Zij waren in Nederland achtergebleven. Maar met onder anderen Robin van Persie, hartstochtelijk uitgefloten door de fans van zijn voormalige club, Steven Berghuis en Tonny VIlhena in de basis stond er op papier toch een behoorlijk elftal. Alleen kon dat elftal, ook na de pauze, amper iets laten zien. Nou ja, tot de slotfase dan. Daarin zorgden Berghuis, Jens Toornstra en opnieuw Berghuis (penalty) ervoor dat het resultaat nog best aardig was, 3-3.



Tot ergernis van Phillip Cocu, tot afgelopen seizoen de coach van PSV. De Eindhovenaar heeft bij Fenerbahce de opdracht meegekregen de club aanvallender te laten voetballen. Daar slaagde hij 45 minuten lang onmiskenbaar in. Desondanks kwamen de Turken na rust niet meer tot scoren tegen Feyenoord. Onder meer omdat Bijlow een maal goed redde namens de Rotterdammers. Het kan niet anders of de goalie wordt dit seizoen een serieuze concurrent van Jones voor een plek tussen de palen.