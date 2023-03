Sjaak Swart wordt niet vrolijk van Ajax: ‘Als je er vroeger niks van bakte, kreeg je meteen op je sodemieter’

Vitesse in het nauw: club verliest kort geding en mag na 30 september Gelredome niet meer in

De proflicentie van Vitesse staat danig op de tocht. De Arnhemse club heeft, vooralsnog, voor volgend seizoen geen stadion voor voetbalwedstrijden. De rechter stelt de eredivisionist in het ongelijk in een kort geding over het gebruik van Gelredome in de jaargang 2023-2024. Het huurcontract loopt in september af.