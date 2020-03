Sjaak Swart: Ajax kampioen, had de rest maar beter moeten presteren

U bent nog altijd dagelijks bij Ajax te vinden. Hoe komt u nu de dagen door?

,,Ik mag mijn huis niet uit van mijn kinderen. Dat moet ik niet proberen ook, ze zijn in staat om mijn banden lek te steken. En ze doen ook boodschappen voor me. Dus ik ruim thuis maar een beetje de boel op, lees wat, kijk televisie en zit in de tuin in het zonnetje als het kan. Dat is allemaal niets voor mij, ik was altijd onderweg. Op maandag en donderdag voetbalden we met een groepje. Kan ook niet meer. Het voelt als een soort straf. Maar ik heb alle begrip voor de regels hoor en hoop dat het coronavirus zo snel mogelijk over gaat.’’’