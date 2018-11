Sisca Folkertsma vervangt geblesseerde Siri Worm bij Leeuwinnen

Wiegman moest zondag al een streep zetten door de naam van Stefanie van der Gragt. De verdedigster van FC Barcelona was na een lange afwezigheid vanwege een bovenbeenblessure weer opgeroepen voor Oranje, maar Van der Gragt bleek toch niet voldoende hersteld om in actie te komen. Wiegman haalde daarom Aniek Nouwen (PSV) bij de groep, die uit 23 speelsters bestaat.



Oranje start vrijdag met een thuisduel in de Galgenwaard in Utrecht. Aanvangstijd van de wedstrijd is 20.00 uur.



Vier dagen later, dinsdag 13 november, staat de return van het tweeluik op het programma. Deze wedstrijd begint om 19.00 uur in het LIPO Park in het Zwitserse Schaffhausen. De winnaar van de finale play-offs plaatst zich voor het wereldkampioenschap in Frankrijk.