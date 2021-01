Siem de Jong: ondanks dramatische start hopen op Stijn Schaars-scenario

Door Frank Molema



In talentenparadijs eredivisie is het aantrekken van een dertiger niet zo heel gebruikelijk, zeker niet als deze de afgelopen jaren ook nog eens heeft gekwakkeld met blessures. Met Siem de Jong trok SC Heerenveen begin december een speler aan die vooral floreerde in zijn eerste periode bij Ajax, daarna ging het – mede door fysiek malheur – bergafwaarts.



Toen Gerry Hamstra bij de presentatie van De Jong werd gevraagd naar zijn niveau en leeftijd, reageerde de technisch manager van de Friezen geprikkeld. Hij noemde het ‘typisch Nederland’ om daarover te beginnen. ,,In Duitsland ben je als 31-jarige een ervaren speler, in Nederland ben je dan een oude man’’, zei hij. ,,Siem de Jong is voor ons een buitenkans, een topspeler, een jongen met een geweldig cv. Ik vind het een hele ervaren speler.’’