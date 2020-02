Siem de Jong officieel naar Amerika

De transfer van de middenvelder hing al enige tijd in de lucht, maar nu is het dus bevestigd door de Amerikanen zelf. De Jong komt bij een club waar het onrustig is. Enkele dagen geleden stapte trainer Ron Jans op nadat hij was beschuldigd van racisme.

Technisch directeur Gerard Nijkamp is blij met de transfer, zo laat hij blijken via de officiële kanalen. ,,Wij geloven dat Siem een belangrijke rol kan gaan spelen in ons aanvalsspel. Hij is een enorm intelligente en technisch begaafde speler die ook nog is in meerdere top-competities gespeeld heeft. Hij was altijd een leider, zowel binnen als buiten de lijnen. We denken dat hij een grote toevoeging zal zijn voor onze club.‘’



,,Toen de club de plannen aan mij presenteerde over hoe dat de club groeit en hoe dat ze het team op willen bouwen in de komende jaren, dacht ik dat dit een mooie kans voor mij is”, aldus de Jong op de site van zijn nieuwe club. ,,Hopelijk kan ik de club helpen en kan ik, samen met de andere spelers, er iets moois van maken.”