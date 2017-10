Siem de Jong laat zich steeds nadrukkelijker gelden

De Ajacied laat zich steeds nadrukkelijk gelden. Zijn laatste twee invalbeurten in de competitie tegen Sparta en Feyenoord vielen ook al positief op. ,,Ik probeer in de tijd die ik speel te laten zien wat ik kan,’’ zegt de middenvelder die na zijn periode bij het Engelse Newcastle United afgelopen zomer terugkeerde bij Ajax, de club waar hij eerder zo succesvol was. ,,Ik ben blij dat ik belangrijk kon zijn en we gaan weer door naar dezelfde wedstrijd. Dan sta ik er hetzelfde in .’’



Die volgende wedstrijd is aanstaande zaterdag uit in Tilburg tegen Willem II. Heeft De Jong tijdens zijn recente optredens en op de trainingen gesolliciteerd naar een basisplaats? ,,Tegen De Dijk is het natuurlijk een ander type wedstrijd, maar ik ben blij dat ik me ook in de competitie heb kunnen laten zien. Dat ik gevaarlijk ben geweest en heb laten zien waar mijn kracht ligt. Dat zal ik moeten blijven doen.’’



Die kracht zit hem vooral in het scorend vermogen en diepgang. Iets wat hij voor heeft op een concurrent als Donny van de Beek die nu samen met Lasse Schöne en Hakim Ziyech het middenveld van Ajax vormt. ,,Zolang we in de competitie blijven winnen, verandert de trainer niet supersnel van team. We spelen ook weinig wedstrijden, waardoor spelers genoeg tijd hebben om te herstellen. Dat is misschien een nadeel voor mij, maar ik zal me laten zien zodra het kan.