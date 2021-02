Sherida Spitse geniet bij Ajax: ‘Onze generatie wil het vrouwenvoetbal beter achterlaten’

Met de Leeuwinnen gaat ze deze maand verder met de voorbereiding op de Olympische Spelen in Tokio aankomende zomer. Er staan oefenwedstrijden gepland met buurlanden België (18 februari) in Leuven en Duitsland (21 februari) in Venlo. Al is het nog maar zeer de vraag of de eerder uitgestelde Spelen nu wel door kunnen gaan, nog altijd vanwege corona. ,,Ik ben een nuchter type. Ik neem het zoals het komt. Wij zijn bevoorrecht dat we überhaupt kunnen voetballen. De Spelen zijn natuurlijk wel iets heel groots. Dat wil je eigenlijk meemaken in de meest pure vorm. Met alle ceremonies die erbij horen en publiek op de tribunes. Maar we snappen allemaal in welke situatie we zitten.’’



Ze is dertig jaar en heeft het ongekende aantal van 182 interlands gespeeld. Qua leeftijd zijn de vólgende Spelen van 2024 in Parijs een optie. ,,Stukje dichterbij, haha. Ik zie dat voorlopig wel zitten hoor. Leeftijd zegt ook niet zo veel, joh. Ik speel sinds mijn zestiende voor het Nederlands elftal. En eerlijk: dat is nog steeds het mooiste. Dat gevoel heb ik nog altijd. Ik doe nog steeds alles voor Oranje.’’