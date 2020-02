Sergiño Dest zet seizoen in achtbaan voort: volop belangstelling van Bayern

Door Freek Jansen



Of het zijn beste wedstrijd van het seizoen was? Sergiño Dest herhaal­de direct na het thuisduel van Ajax met PSV de vraag. En gaf zelf het antwoord. ,,Het ging wel lekker, maar Lille-thuis voor de Champions League was denk ik wel mijn beste optreden.’’ De eerste groepswedstrijd in de Champions League, van half september, en het laatste competitieduel van Ajax, vorige week zondag, geven het komeetachtige seizoen van Dest goed weer. De overeenkomsten: er zaten mensen van Bayern München op de tribune en de jongeling etaleerde zich met de bal vol drive, techniek en zelfvertrouwen.