Sepp van den Berg kiest weer voor Duits avontuur: ‘Ajax is nooit concreet geweest’

Dick Schreuder voelt na vertrek bij PEC Zwolle meteen de warmte in Spanje: ‘Iedereen wil met me op de foto’

Hij bracht het elan terug én PEC Zwolle terug in de eredivisie. ,,En voor bijna 10 miljoen euro verkocht.” Dus kan hij met opgeheven hoofd Zwolle verlaten, zegt Dick Schreuder (51) in zijn eerste interview na zijn verrassende, maar niet onverwachte vertrek. Over ambities, moeilijke gesprekken en waarom zijn nieuwe club CD Castellón het ideale project voor de trainer is.