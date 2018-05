Semedo de beste van de Jupiler League, Snoei verrast met trainersprijs

Semedo had afgelopen seizoen met vijftien goals en vijftien assists een flink aandeel in de promotie van de Limburgse club. In de strijd om de belangrijkste prijs van de Eerste Divisie troefde hij niet alleen Groeneveld en Diemers af, ook Tarik Tissoudali (De Graafschap) en Sam Hendriks (Go Ahead Eagles) vielen net buiten de prijzen.



Semedo's ploeggenoot Perr Schuurs, die deze zomer de naar Ajax verkast, werd verkozen tot beste talent van het seizoen. De overige Gouden Stieren, die zaterdag in het stadion van het Rotterdamse worden uitgereikt na de traditionele wedstrijd tussen Fortuna Sittard en de Suriprofs, gaan naar Telstar-trainer Mike Snoei (beste coach) en FC Eindhoven-aanvaller Mart Lieder (topscorer). Snoei loodste Telstar naar de knappe zesde plek en dwong daarmee een plekje in de play-offs af.