Sem Steijn doet het weer: FC Twente na verlenging naar laatste voorronde Conference League

FC Twente heeft zich met de grootst mogelijke moeite weten te plaatsen voor de laatste voorronde van de Conference League. Op bezoek bij Hammarby IF verloor de formatie van Joseph Oosting in de reguliere speeltijd met 1-0, maar in de tweede helft van de verlenging was Sem Steijn - net als in het heenduel - de verlosser. In de volgende ronde neemt FC Twente het op tegen Riga FC.