Selectie PSV Vrouwen in quarantaine na positieve tests, topper tegen Twente op losse schroeven

Zondag ontbrak spits Joëlle Smits al in de eredivisiewedstrijd tegen ADO Den Haag (1-1). Maandag testten ook Janou Levels en Dana Foederer positief. Levels stond een dag eerder nog in de basis.

Uit voorzorg is nu de volledige spelersgroep en begeleiding voor vijf dagen in quarantaine gegaan. Vrijdag wordt de situatie opnieuw bekeken. Zondag 28 maart staat de laatste wedstrijd van de reguliere competitie op het programma. PSV speelt dan in Eindhoven tegen FC Twente om de koppositie in de Pure Energie Eredivisie Vrouwen. De vraag is of die wedstrijd doorgang kan vinden.