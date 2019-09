Scorende Promes: Ik ben hier om belangrijk te zijn

De van Sevilla overgekomen international kopte na 18 minuten raak na een afgemeten voorzet Nicolas Tagliafico. ,,Het was een goede bal en koppen is niet één van mijn sterkste kwaliteiten, maar ik kreeg de bal goed op mijn hoofd. Ik ben hier om belangrijk te zijn dus dat was een mooi moment.” Promes speelt normaliter vaak vanaf de flank. Erik ten Hag had hem vanavond op het middenveld geposteerd. ,,De ‘tien-positie’ is één van mijn favoriete posities. Het was even wennen omdat het een tijdje geleden was, maar het ging goed. Er kunnen nog wel een heleboel dingen beter bij ons. Zo waren we aan het einde van de wedstrijd wel wat slordig in balbezit.”



Aanvoerder Dusan Tadic zag ondanks de klinkende zege ook voldoende ruimte voor verbetering. ,,Een mooie overwinning, al was het niet onze beste wedstrijd. Wij moeten een aantal zaken beter doen. Soms moeten we beter druk zetten of een snelle overtreding maken, dan zou Lille minder aan counteren toekomen. Maar goed, de zege is mooi. Nu op naar de volgende wedstrijd: PSV.”