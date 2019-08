Scorende Miedema moet komend duel mogelijk missen: ‘Waarom risico nemen tegen Turkije?’

,,Een prima start’’, zegt Miedema die uiteraard weer scoorde. Twee keer zelfs. De eerste van schoonheid, met links van ver in de kruising. Al 63 goals heeft Miedema nu voor Oranje gemaakt. Ze viel een kwartier voor tijd geblesseerd uit. Het enige smetje van de avond.



Bij haar tweede doelpunt, diep in de tweede helft, schoot het in haar hamstrings. ,,Ik voelde dat het niet goed was, dus direct er uit. Ik hoop dat het meevalt en dat ik dinsdag tegen Turkije gewoon kan spelen.’’ Dan vervolgt Oranje de kwalificatiereeks in een bijna uitverkocht Abe Lenstra Stadion in Heerenveen. Al zegt Miedema ook: ,,Waarom zou ik, met alle respect, tegen Turkije risico nemen?’’