Scorende De Jong verrast met vrije trap: 'Ik oefen veel op de training'

Te Wierik: Je mag El Khayati ook wel een keer aanpakken

20:47 FC Groningen-aanvoerder Mike te Wierik was niet te spreken over de manier waarop zijn ploeg zich bij ADO de kaas van het brood had laten eten. ,,We hadden vandaag niet hoeven te verliezen’’, baalde de verdediger na de zesde nederlaag van het seizoen.