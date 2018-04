Schwaab: We hebben echt wilskracht getoond

,,Iedereen kon zien dat we doorgingen na het tweede tegendoelpunt. Ook voordat we de 2-1 maakten, hadden we al genoeg kansen om te scoren. We wisten dat het nog niet gedaan was. AZ controleerde de wedstrijd niet'', zei Schwaab. ,,De wedstrijd was open en we deden wat kleine aanpassingen. Eerder in het seizoen lieten we al zien dat we niet opgeven. En ook nu zag je dat we over een goede mentaliteit beschikken.''