Schuurs: Was voor Boadu makkelijk om die bal binnen te koppen

Verdediger mist ook Telstar en ADO Ten Hag over onderzoch­te Blind: ‘Niets ernstigs, anders had ik het wel geweten’

20:02 Ajax-trainer Erik ten Hag kan niet zeggen wat Daley Blind mankeert. ,,Hij voelt zich niet lekker, maar we moeten er onderzoek naar doen”, zei hij vlak voor het uitduel met AZ (1-0 nederlaag). ,,Hij is niet fit, vandaar dat hij er niet bij is.” De verdediger is in de duels met Telstar (beker) en ADO Den Haag ook niet inzetbaar.