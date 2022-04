Schutterende André Onana maakt zich nu helemaal onmogelijk bij Ajax

En Erik ten Hag was voor de aftrap nog wel zo lyrisch over Onana. ,,Hij moet keihard werken om weer naar het niveau van voor zijn schorsing te gaan. Ik ben ervan overtuigd dat dat gaat lukken. We hebben het allemaal gezien, hij is gewoon een magistrale keeper’, zei de coach, die niet overwoog om de na driekwart jaar teruggekeerde Maarten Stekelenburg direct op te stellen. ,,Daar is nu helemaal geen sprake van. André is onze onbetwiste nummer één.” Op die woorden moest Ten Hag twee uur later terugkomen.