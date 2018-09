Schuldbewuste Padt levert aanvoerdersband Groningen in

Padt zegt dat hij zich onfatsoenlijk in de trein heeft gedragen. ,,Aan alle betrokkenen wil ik mijn welgemeende en oprechte excuses aanbieden. Ik realiseer mij zeer goed dat ik als profvoetballer en aanvoerder van FC Groningen een voorbeeldfunctie heb. Dat vertrouwen heb ik beschaamd. Dit mag mij niet gebeuren en ik zal er ook voor zorgen dat dit in de toekomst niet meer gaat gebeuren'', aldus de goalie.

,,Daarom vind ik ook dat ik niet langer aanvoerder kan zijn", vervolgde Padt. ,,En dat doet me pijn, want iedereen weet hoe vereerd ik was met de aanvoerdersband. Ik begrijp ook de ophef die rondom mijn persoon is ontstaan, daarmee zal ik moeten omgaan. Maar tegelijkertijd wil ik me ook weer zo snel mogelijk richten op mijn prestaties op het veld en dat daarop de focus komt te liggen. Dat is waaraan ik nu keihard moet gaan werken."