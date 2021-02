Schuivende spelersbussen, lastminute afgelastingen: KNVB leert van chaos in 2017

Door Daniël Dwarswaard



Als we de weerdeskundigen mogen geloven staat ons land nogal wat te wachten. Een dik pak sneeuw dit weekend, zoals we dat al een jaartje of twintig niet meer hebben gezien. Dus zijn de alarmbellen afgegaan in Zeist. De KNVB bepaalt tegenwoordig bij extreem weer al een dag van tevoren of de wedstrijden door kunnen gaan. Morgen valt dus een beslissing over de doorgang van onder meer Ajax-FC Utrecht en FC Groningen-Feyenoord.