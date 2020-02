Schreuder trots: ‘Ziyech gaat als een grote speler weg bij Ajax’

Door Nik Kok



Als iemand Ziyech (26) goed kent is het Alfred Schreuder wel. De huidige trainer van het in de Bundesliga goed presterende 1899 Hoffenheim maakte de toekomstige speler van Chelsea al mee bij FC Twente, waar hij al hardop mijmerde over een voetbaltoekomst in één van de grote competities van de wereld. ,,Dat sprak hij gewoon uit, want zo is hij. Zelfverzekerd op een heel goede manier.”