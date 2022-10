Schreuder en Berghuis willen met Ajax de rug rechten in cruciaal duel met Napoli: ‘Alle ogen op ons gericht’

Champions LeagueNa de tegenvallers tegen Liverpool, AZ en Go Ahead Eagles is Ajax vastberaden om tegen Napoli de rug te rechten. Dat zeiden coach Alfred Schreuder en Steven Berghuis maandag op de persconferentie richting de derde groepswedstrijd in de Champions League.

Ajax moet tegen de ontketende Napolitanen, die nog geen wedstrijd verloren, een crisis in de kiem smoren. Bij een nederlaag hangt de beoogde Champions League-overwintering namelijk aan een zijden draadje. In dat geval is Napoli vertrokken en moet Ajax de eerder als groepsfavoriet bestempelde Liverpool nog zien te achterhalen.

Hoewel Ajax dus niet in blakende vorm verkeert, merkt Schreuder weinig aan zijn ploeg. De Ajax-coach verwacht dan ook een mooie wedstrijd tegen Napoli. ,,Ik heb veel vertrouwen in mijn eigen spelers en ik denk dat dit een mooie kans is om op het hoogste podium te laten zien wat we kunnen", aldus Schreuder, die kritiek kreeg nadat hij tegen Go Ahead Eagles besloot te rouleren.

,,Kritiek na zo'n wedstrijd is normaal. Als je had gewonnen, was er geen kritiek geweest, maar ik sta nog steeds achter mijn keuze", zei Schreuder, die mogelijk denkt dat Napoli zijn ploeg goed kan liggen als tegenstander. ,,Napoli speelt als team heel goed samen met heel veel lopende mensen en ze geven ook veel druk naar voren. Ze hebben niet veel minpunten, maar we gaan er een mooie wedstrijd van maken. Ik bereid het team nu heel anders voor dan tegen Go Ahead Eagles. Of wij goed genoeg zijn? We kunnen altijd beter, dat is duidelijk, maar we hebben nog steeds veel klasse. Napoli wil graag naar voren dus dat geeft ons ook veel kansen.”

Aanvallen kan Napoli als geen ander. Afgelopen weekend nog tikte de ploeg van trainer Luciano Spalletti Torino in de eerste helft scheel (3-1). Schreuder zag de aanvalsmachine meerdere malen aan het werk. ,,We zijn beducht op de tegenstander. Ajax en Napoli zijn twee aanvallende teams dus het belooft ook een mooi voetbalgevecht te worden.”

Of zijn spelers extra gebrand zijn na de dompers in de voorbije weken? ,,De motivatie halen ze niet uit dompers. Het zijn sportmannen, die zichzelf willen laten zien tegen Napoli, op het hoogste podium. We zullen heel goed aan de bal moeten zijn”, aldus Schreuder, die stelde veel te werken aan de creativiteit en het smeden van koppels in zijn ploeg.

Steven Berghuis

Steven Berghuis hoopt logischerwijs ook een ander Ajax te zien: ,,Het is aan ons om te laten zien wie we zijn. In principe parkeer je de teleurstelling en ga je weer door. Alle ogen zijn op ons gericht en dan is het aan ons. Dat podium moet je nemen. Napoli staat op zes punten, wij op drie punten en het is belangrijk om dat gat te dichten. Het is geen allesbeslissende wedstrijd, maar wel een heel belangrijke.”

Wat er anders moet volgens Berghuis? ,,Dat is lastig te zeggen, omdat ook elke tegenstander anders is. Ik vond AZ zelf bijvoorbeeld ook goed spelen. Tegen Go Ahead Eagles lag het meer aan onszelf", aldus Berghuis, die hoopt de supporters, van wie er veel bezorgd zijn geraakt na de zwakste serie in twee jaar, weer blij te kunnen maken. ,,Ik heb ook de honger om in de Champions League te blijven spelen. Het is aan ons om op te staan nu. En daar is dit ook een mooi moment voor.”

De aftrap tussen Ajax en Napoli is dinsdagavond om 21.00 uur in de Johan Cruijff Arena. Ajax won van Rangers en verloor van Liverpool terwijl Napoli tegen diezelfde tegenstanders twee keer won.

Ajax mist alleen Kaplan en Sánchez

Ajax kan morgen tegen Napoli niet beschikken over Ahmetcan Kaplan en Jorge Sánchez. De twee verdedigers, afkomstig uit respectievelijk Turkije en Mexico, zijn geblesseerd. Trainer Alfred Schreuder heeft verder de beschikking over al zijn spelers.