Schrapen om te overleven in KKD: ‘Salaris inleveren is lastig’

Cas Peters (26) van TOP Oss

Zijn voetbal- en loopschoenen liggen nog op de club. Het afscheid van TOP Oss was achteraf een soort van vlucht uit de brandhaard Brabant. ,,De derby tegen FC Den Bosch was de eerste wedstrijd in het betaalde voetbal die werd afgelast”, zegt Cas Peters. ,,We zeiden toen tegen elkaar ‘Tot maandag’. Maar het is er niet meer van gekomen. Wij, de spelers, hebben elkaar niet weergezien en ik ben niet meer op de club geweest.”