Schöne wil nu ook naar de finale met Ajax

Als je Lasse Schöne vraagt naar de kansen voor Ajax op een plaats in de finale van de Champions League, dan is de middenvelder best positief. ,,Als wij ons beste niveau halen, dan is Tottenham Hotspur wel een tegenstander die ons kan liggen", blikt hij vooruit op de halve eindstrijd met de club uit Londen.

Succes maakt gulzig maar went ook snel. Niet Real Madrid of Juventus maar Ajax speelt dinsdag in het fonkelnieuwe stadion van de Spurs het eerste duel in de halve eindstrijd van de Champions League. Nog niet zo lang geleden leek dat onmogelijk in een competitie waar het grote geld stevig regeert. Maar bij Ajax dromen ze alweer verder. Over een finale zelfs.

Quote Het is bijna mei en we hebben nog kans op drie prijzen. Lasse Schöne ,,Natuurlijk is dit al heel bijzonder", zegt Schöne over de indrukwekkende Europese campagne van Ajax. ,,Maar dit is ook niet zomaar gekomen. Al in de voorbereiding hebben we veel gepraat. Met elkaar en met de trainer. Er zijn dingen veranderd en er is iets ontstaan. We zijn één geworden.”

Wie Ajax nu met plezier ziet voetballen, kan zich bijna niet voorstellen dat veel spelers de club afgelopen zomer na een teleurstellend seizoen wilden verlaten. ,,Maar Ajax heeft durven te investeren", doelt Schöne op de komst van Dusan Tadic en Daley Blind. ,,We zijn bij elkaar gekomen. En nu voelen we dat we ook de finale kunnen halen.”

Ook voor Schöne was plaats in een elftal dat zelfs Real Madrid en Juventus overklaste. De Deen, zes jaar geleden overgekomen van NEC als ideale twaalfde man, heeft zijn positie helemaal gevonden. Vlak voor de defensie verdeelt hij het spel en verovert hij ballen. Vrije trappen nemen kan hij nog als de beste, zo liet hij zien met zijn fenomenale 4-1 in Estadio Santiago Bernabéu. ,,Ik ben geen Frenkie de Jong", doelt Schöne op de manier waarop zijn ploeggenoot sierlijk met de bal aan zijn voet over het veld dribbelt. ,,Maar ik heb mijn eigen rol en ben blij dat ik van waarde kan zijn."

Het voetbaljaar van Ajax telt nog vijf, en als de Spurs worden bedwongen, zes finales, in de Champions League, eredivisie en KNVB-beker. Schrikbeeld is het Bayer Leverkusen van 2002, dat in de laatste weken van het seizoen winst van de Champions League, de Duitse landstitel en beker verspeelde ,,Het is bijna mei en we hebben nog kans op drie prijzen", beseft Schöne. ,,Nu moeten we ook zo veel mogelijk winnen. Twee jaar geleden haalden we de finale van de Europa League, maar stonden we aan het einde van het seizoen met lege handen. Dat voelde toch niet goed."

