Schöne na gesprek met Eriksen weer bedaard: ‘Een van de moeilijkste momenten in mijn leven’

Niet alleen het contact met Eriksen heeft Schöne goedgedaan. ,,Ook de steun die hij heeft gekregen van de voetbalwereld en de manier waarop het Deense elftal met de situatie is omgegaan”, zegt Schöne, die vlak voor het EK afviel bij Denemarken.



,,Het is bewonderenswaardig hoe de ploeg zich heeft opgericht. Dat het team zich geplaatst heeft voor de volgende ronde is een fantastische prestatie.”



Schöne zal zijn landgenoten zaterdag van dichtbij aanmoedigen in de achtste finales van het EK. De oud-Ajacied is namelijk bij het duel met Wales in de Johan Cruijff Arena aanwezig. ,,Of ik dan in een shirt van de Deense ploeg op de tribune zit? Nee, dat niet. Daar houd ik niet zo van. Mijn zoon wel. Die zal wel een oud shirt van zijn vader aandoen.”