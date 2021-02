Schöne is meteen klaar voor debuut: ‘Heel blij dat ik bij Ajax mocht trainen’

Via SC Heerenveen hoopt Schöne zich in de Deense EK-selectie te spelen. Bij Genoa belandde de routinier op een zijspoor, hij kwam het afgelopen half jaar zelfs geen minuut in actie. Zijn overstap naar Heerenveen voelt dan ook als een opluchting. ,,Deze club staat voor goed voetbal en past heel goed bij mij. Ik kan hier in mijn kracht spelen.”

,,Heerenveen is een fantastische club die past bij mijn ambities. Met het EK dat eraan komt, waar ik bij wil zijn. Er waren meerdere mogelijkheden voor mij, maar dit voelt als de beste keuze. Het voelt hier goed en vertrouwd. Iedereen weet dat ik met een Friezin ben getrouwd, zij is natuurlijk ook erg blij weer thuis te zijn.”

In Friesland komt Schöne te spelen onder trainer Johnny Jansen, die ooit in de jeugd al zijn eerste trainer was bij Heerenveen. Even werd de controleur in verband gebracht met zijn oude club Ajax, waar hij uiteindelijk ook enige tijd meetrainde. Een contract was echter nooit aan de orde. ,,Natuurlijk wilde ik op de training bij Ajax mijn poepie laten ruiken, maar het was vooral mijn intentie om weer fit te worden en ik ben erg blij dat ik mee mocht trainen.”

Die trainingen bij Ajax hebben ervoor gezorgd dat Schöne zondag tegen AZ al inzetbaar is voor SC Heerenveen, mits alle papieren op tijd in orde gemaakt zijn. Hoewel de Deen jarenlang in de Friese jeugd speelde, kwam hij nooit tot een optreden in het eerste elftal. Tegen AZ kan hij dus zijn officiële Heerenveen-debuut maken.

