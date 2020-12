Schmidt ziet potentie Ihattaren, maar benoemt ook nuchter wat eraan ontbreekt

Samenvatting Effectief Fortuna Sittard wint voor het eerst in twee jaar weer eens een uitwed­strijd

11 december Na het ontslag van Kevin Hofland, kreeg zijn assistent Sjors Ultee het vertrouwen bij Fortuna Sittard. Dat vertrouwen betaalt zich voorlopig uit. Vanavond, in de uitwedstrijd bij Heracles Almelo, behaalde de Limburgse club de tweede zege op rij: 1-2. Fortuna Sittard boekt daarmee voor het eerst sinds april 2001 twee zeges op rij in de Eredivisie. Het is bovendien de eerste uitzege voor de Limburgers sinds de 0-2 in De Kuip op 17 december 2018.