Schmidt zegt nee tegen topaanbod van RB Leipzig en laat PSV niet in de steek

Mogelijk blijft Schmidt zelfs langer, omdat partijen binnenkort in gesprek gaan over een langere verbintenis. PSV is goed te spreken over de trainer en mens Schmidt en de coach zelf heeft het ook naar zijn zin in Eindhoven, ondanks het gegeven dat landelijke erkenning voor zijn aanpak absoluut geen vanzelfsprekendheid is. Schmidt won tot nu toe alleen de Johan Cruijff Schaal met PSV en eindigde vorig seizoen als tweede. Dit seizoen is de club nog in de race voor de titel en wordt donderdag bepaald of PSV overwintert in de Europa League of Europa Conference League.