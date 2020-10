Schmidt woest op Nijhuis en VAR: ‘Ik vroeg hem of hij de regels wel kende’

,,Ik ben nog steeds boos", stelde Schmidt na afloop voor de camera van FOX Sports. ,,Hij stond er vijf meter vandaan. Alleen als het echt een honderd procent foute beslissing is, moet hij de penalty terugtrekken. Dit is niet honderd procent fout. Ik vroeg hem of hij de regels wel kende, maar het enige wat hij antwoordde was of ik een gele of een rode kaart wilde", zei de Duitse coach van PSV, die na afloop verhaal ging halen bij Nijhuis. Bekijk hier de samenvatting van Vitesse - PSV (Premium)

Hendrix zelf was milder voor Nijhuis en de VAR: ,,Ik ben niet iemand die schwalbes maakt. Ik vind het niet slim wat hij (Dasa, red.) doet, maar het is niet aan mij over erover te oordelen. De VAR heeft het beoordeeld. Soms zit het mee, soms zit het tegen.”



Jordan Teze wist al hoelaat het was toen Nijhuis naar het scherm ging: ,,Toen ik 'm daarheen zag lopen, wist ik al dat hij af zou blazen. Of we recht hadden op die 2-2? Ik denk het wel. Zeker ook omdat de 2-1 buitenspel was. Ik heb het gekeken op mijn telefoon en zijn bovenlichaam is buitenspel. We zijn een beetje boos, een beetje teleurgesteld. Het is nu eenmaal zo", zo stelde de verdediger.



De 2-1 werd gemaakt door Loïs Openda, die in buitenspelpositie leek te staan. De VAR trok echter de nodige lijntjes en oordeelde dat het geen buitenspel was. ,,Op deze foto is het gewoon buitenspel", stelde ook Schmidt. ,,De beslissingen pakken ongunstig voor ons uit, maar we hoeven niet te huilen.”