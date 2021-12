Schmidt toont respect naar Go Ahead Eagles en hint op basisplek voor Vertessen

Schmidt gaat ervan uit dat zijn spelersgroep volledig gefocust is voor het laatste duel van het jaar en ziet geen vermoeidheid in het team sluipen. ,,We hebben de energie en zijn ook in staat om kansen te creëren. Wel moeten we geduldig zijn en zorgen dat we ons goed instellen op deze tegenstander, die tegen ons eerder dit seizoen een goede wedstrijd speelde.”