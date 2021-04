Schmidt kraakt FC Groningen: ‘Moeilijk om zulk spel te accepteren’

,,We kregen een paar goede kansen, maar het was niet makkelijk vandaag’’, constateerde Schmidt voor de camera van ESPN. ,,FC Groningen speelde alles zeventig meter lang en ging voor de tweede bal. Het is niet makkelijk om zulk spel te accepteren. Je moet vechten voor alle ballen. Ze deden het goed, want de bal was niet veel op het veld.’’ Schmidt zag dat Eran Zahavi zijn ploeg uiteindelijk wat lucht verschafte. ,,In dit soort wedstrijden heb je een goal nodig. Daarna hebben we veel kansen gehad om de wedstrijd te beslissen, maar dat deden we niet.’’

Dumfries

Liefst viermaal scoorde PSV tegen FC Groningen, maar de VAR keurde drie treffers af. ,,Toch denk ik dat het een verdiende overwinning is, want het was van onze kant gewoon goed’’, aldus Denzel Dumfries voor de camera van ESPN. ,,Voor rust ging het wat moeizamer. We controleerden de wedstrijd wel, maar we hadden te weinig diepte. Daardoor kwamen we tot weinig kansen.’’

De vierduizend aanwezige fans zagen PSV uiteindelijk met 1-0 winnen. ,,Het was ongelofelijk lekker dat ze er weer waren. Hier doe je het voor, ik ben zó blij voor die mensen. Wij hebben hen gemist, zij hebben ons gemist... Ik hoop dat volgende week andere supporters een kansje krijgen om erbij te zijn.’’

Cody Gakpo was wél te spreken over het spel van PSV voor rust. ,,We waren de eerste helft best dreigend’’, aldus de buitenspeler. ,,In bepaalde fases waren we slordig, maar we hebben goede energie geleverd. Na de openingsgoal kregen we steeds meer kansen.’’

Sergio Padt kreeg een grote kans op de 1-1.