Schmidt houdt goed gevoel over aan ontmoeting met De Boer

De twee spraken onder meer over Mohamed Ihattaren. De 19-jarige middenvelder maakte al wel deel uit van de selectie van het Nederlands elftal, maar tot een debuut kwam het nog niet. Schmidt zette Ihattaren onlangs uit de selectie omdat hij zich niet goed gedroeg. De trainer en speler botsten in september ook al eens. Ihattaren maakt nu deel uit van de voorlopige selectie van Jong Oranje voor de groepsfase van het Europees kampioenschap, later deze maand.



Schmidt heeft geen contact gehad over die keuze met bondscoach Erwin van de Looi, gaf hij aan. ,,Het is moeilijk voor mij om er iets over te zeggen. Het is altijd de beslissing van de bondscoaches. Zij moeten hun eigen keuzes en afwegingen maken. Dat Ihattaren een speler is met veel potentie, is duidelijk. En het gaat nu niet om een kwalificatiewedstrijd of oefenwedstrijd, maar om het eindtoernooi zelf. Tenminste, de groepsfase daarvan. Als hij dit besluit neemt, vind ik het een goed besluit.”