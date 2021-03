Schmidt gelooft niet in topduel-syndroom bij PSV: ‘De waarheid ligt zondag op het veld’

PSV krijgt zondagmiddag bij en tegen AZ de kans om een belangrijke stap naar plek twee te zetten, constateerde trainer Roger Schmidt vrijdag in aanloop naar het treffen met de Alkmaarders. ,,Het lijkt erop dat dat voor ons nu de situatie wordt. We hebben nu de kans om de afstand met hen groter te maken. AZ is een goed team en gebruikt de wapens die ze hebben”, zei Schmidt nog over de tegenstander.

Door Rik Elfrink



PSV won de afgelopen 15 nationale topduels (officiële wedstrijden tegen Ajax, Feyenoord en AZ) niet. Schmidt gelooft niet in een syndroom. ,,We hadden tegen Feyenoord en Ajax ook kunnen winnen. Het is meer iets voor de media. We moeten gewoon op onze eigen situatie focussen en vechten voor internationaal voetbal. Met de tweede plek kunnen we ons kwalificeren voor de Champions League. De waarheid ligt zondag op het veld”, zo greep hij terug naar een bekend adagium van oud-trainer Sepp Herberger.

Zelfvertrouwen

Dat Schmidt blij zal zijn als PSV de reeks kan beëindigen, gaf hij wel aan. ,,Natuurlijk zal het ons zelfvertrouwen geven als we winnen. We hebben in meerdere persconferenties al vaak geprobeerd om een reden te vinden, maar dat is niet gelukt. We hebben dit seizoen ook de mogelijkheden gehad om te winnen en laten zien dat we goed spel op de mat kunnen leggen.”

Geen Baumgartl

PSV mist zondag Timo Baumgartl (knieklachten), Mauro Júnior, Richard Ledezma en Maxi Romero. Daarnaast is Ryan Thomas nog een twijfelgeval, hoewel hij al wel weer met de groep traint.

Quote We moeten flexibel en scherp zijn op de momenten dat de bal verloren kan gaan Roger Schmidt

Restverdediging en hoge backs

Vorige week speelde PSV thuis tegen Feyenoord (1-1) en dat duel kende twee heel verschillende helften. Voor rust kreeg Feyenoord na een uitstekend eerste kwartier van PSV een stapel kansen, had ook Schmidt gezien. Stonden de backs van PSV niet vaak veel te hoog op het veld? ,,Ik denk niet dat onze restverdediging het grootste issue was”, zei de trainer. ,,We waren wat passief in het verdedigen rond onze eigen zestien. Omdat de backs hoog staan, hebben we het spel ook vaak in handen. We hebben daardoor ook veel kansen door het midden gecreëerd en meerdere keren man tegen man voor hun keeper gestaan. Terwijl zij met veel spelers verdedigden, creëerden we toch veel momenten.”

Scherp zijn als de bal verloren kan gaan

Wat ging er dan mis? ,,Soms als de tegenstander heel diep verdedigt, trekken ze onze backs naar zich toe en zijn ze niet honderd procent gefocust op de momenten dat balverlies kan ontstaan. We moeten flexibel zijn en scherp zijn op de momenten dat de bal verloren kan gaan. Spelen tegen een tegenstander die met veel spelers rond de box staat en uit de verdedigende stellingen komt, dan is het niet zo eenvoudig. Dan moet je heel zuinig zijn op de bal.”

Volledig scherm Zondag hoopt Roger Schmidt met PSV een goede stap naar plek twee in de eredivisie te kunnen zetten. © Pro Shots / Thomas Bakker