Schmidt blijft bij PSV: ‘Ik ben hier niet naartoe gekomen voor één jaar’

,,Ik ben hier niet naartoe gekomen voor één jaar. De afspraak was voor twee jaar, minimaal. Ik kijk ernaar uit volgend seizoen weer voor de groep te staan en hopelijk met PSV in de Champions League actief te zijn”, aldus Schmidt, die de voorbije weken in Duitsland in verband werd gebracht met Eintracht Frankfurt en Hertha BSC. ,,In het voetbal heb je altijd te maken met geruchten, zeker aan het einde van het seizoen. Daar kan ik niets aan doen.”



Schmidt heeft bij PSV nog een contract tot de zomer van 2022. De 54-jarige Duitser was sinds 2004 al coach van Delbrücker SC, Preußen Münster, SC Paderborn, Red Bull Salzburg, Bayer Leverkusen en Beijing Guoan.