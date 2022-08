Schlemiel Rashaan Fernandes diep door het stof na rode kaart: ‘In het veld een heel ander mens’

Tien minuten na rust raakte Fernandes betrokken bij een opstootje en kwam hij hoofd tegen hoofd te staan met Shurandy Sambo. De Go Ahead-speler deelde vervolgens een duw uit met zijn hoofd en kon vertrekken. „Ik liet me even meeslepen”, zei Fernandes na afloop. „Heel dom. Ik dacht dat de bal voor ons was, toen begonnen we wat te duwen. We kwamen hoofd tegen hoofd te staan, maar ik gaf de duw.”

„Als ik die duw niet had gegeven, was het gewoon geel, maar ik liet me meeslepen. Het is sowieso rood, gewoon dom. Het gebeurde Núñez ook bij Liverpool.” Fernandes moest met een 0-1 achterstand het veld af en daarna lukte het Go Ahead maar nauwelijks meer om gevaarlijk te worden. „Ik wil tegen mijn teamgenoten zeggen dat ik me te veel heb laten meeslepen in het moment. Als je met elf man op het veld staat, dan kan je het Sparta nog moeilijk maken, maar nu was dat lastig.”

Niet alleen tegen zijn teamgenoten heeft Fernandes sorry gezegd, maar ook tegen Sambo zelf. „Ik ben niet een persoon die houdt van vechten. Ik ben vrij emotioneel en ik heb hem net ook mijn excuses aangeboden. Op het veld wil ik winnen, maar daarnaast ben ik een heel ander persoon. We hebben het net samen opgelost. Voor mij is dit een les, dit zal niet meer gebeuren. De volgende keer lach ik gewoon als zoiets voorkomt.