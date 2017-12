Schlemiel Bertrams: Deze fout mag ik gewoon niet maken

Groenendijk wil meer publiek bij ADO: 'Hoog tijd dat Den Haag ploeg gaat omarmen'

15:58 ADO Den Haag-trainer Fons Groenendijk hoopt morgen op een vol stadion tegen Roda JC. ,,Ik vind dat er meer mensen moeten komen’’, deed hij vanmiddag een oproep aan de achterban. ,,We staan op de achtste plek. Dat is in jaren niet gebeurd. Het wordt tijd dat Den Haag de ploeg gaat omarmen en naar het stadion komt.’’