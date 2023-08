Schifting binnen de selectie van Ajax tekent zich al af: ‘Ik wil mentale weerbaarheid toevoegen’

Tom Boere heeft zijn eerste wedstrijd­mi­nu­ten bij NAC te pakken, bekijk hier de samenvat­ting

In Delden, waar NAC Breda een trainingskamp heeft opgeslagen, heeft de Terneuzense spits Tom Boere weer minuten gemaakt bij de Brabantse eerstedivisionist. In het oefenduel van NAC met Mamelodi Sundowns uit Zuid-Afrika kon hij een nederlaag niet voorkomen: 1-2.