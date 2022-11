SC Heerenveen loopt mogelijk Ejuke-miljoenen mis door oorlog: ‘Een grote hap uit de begroting’

CSKA Moskou had in mei nog een laatste betaling moeten voldoen van 3,1 miljoen euro, bevestigt algemeen directeur Cees Roozemond. Pas dan heeft Heerenveen de volledige transfersom van ruim 12 miljoen euro binnen voor de Nigeriaanse flankspeler Ejuke, die in de zomer van 2020 werd verkocht.

,,Voor Heerenveen is 3,1 miljoen euro heel veel geld’’, zegt Roozemond. ,,Als dat bedrag niet aan ons wordt overgemaakt, heeft dat serieuze consequenties voor onze financiële huishouding. De continuïteit van de club is niet in gevaar, maar het is wel een grote hap uit onze begroting.’’

FIFA

Heerenveen probeert via meerdere wegen de miljoenen alsnog naar Friesland te krijgen. Zo wordt gekeken of CSKA Moskou bij andere clubs in Europa nog geld te innen heeft. Die euro’s moeten dan niet naar Rusland, maar rechtstreeks naar Heerenveen. Ook op juridisch vlak, bij de FIFA, zoekt Heerenveen hulp.

Toen de transfer van Ejuke beklonken werd, werd besloten geen bankgarantie of verzekering af te sluiten. Daarmee had Heerenveen de miljoenen kunnen veiligstellen. Roozemond: ,,Maar beide waren te kostbaar. De premie daarvoor bleek bijna net zo hoog als de laatste termijn. Het was een kostenbaten-afweging en op dat moment de juiste keuze die we als club gezamenlijk hebben genomen.’’