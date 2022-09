SC Heerenveen knokt zich knap terug tegen FC Twente en klimt naar subtop

PSV schudt sores van zich af met zege op Feyenoord in meeslepend gevecht met zeven treffers

In een waar doelpuntenfestijn klopte PSV in eigen huis Feyenoord: 4-3. De Eindhovenaren sluiten een hectische week af met drie waardevolle punten, waar de Rotterdammers na alle loftuitingen weer even een pas op de plaats maakt.

18 september