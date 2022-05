SC Heerenveen droomt van Europa: AZ geeft voorsprong in slotfase helemaal weg

SC Heerenveen mag dromen van Europees voetbal. AZ stond tot de 90ste minuut nog 1-2 voor in het Abe Lenstra in het eerste duel van de Europese play-offs, maar twee goals in de slotfase zorgden ervoor dat de Alkmaarders met een 3-2 nederlaag van het veld stapten.

Het is een eigenschap die het verschil maakt tussen een redelijke voetballer en een goede voetballer, uit het niets kunnen scoren. Tibor Halilovic bewees vanavond dat hij tot de laatste categorie behoort. De Kroaat kwam niet heel veel in het spel voor tijdens SC Heerenveen-AZ, maar tekende in de slotfase wel voor de prachtige 3-2. Dankzij de overwinning in het Abe Lenstra Stadion heeft de Friese club de beste papieren voor de return, komende zondag in het AFAS Stadion.

Een helft lang verveelden SC Heerenveen en AZ het publiek in Friesland, waar de eerste 45 minuten nagenoeg niets noemenswaardig gebeurde. De aanvalsdrang bleef beperkt tot afstandsschoten van Thom Haye van de thuisclub en Pantelis Hatzidiakos van de bezoekers, die nog altijd niet over hun vormdip heen zijn.

Blijkbaar was er een doelpunt van SC Heerenveen voor nodig om de boel op scherp te krijgen in het elftal van AZ-coach Pascal Jansen. Vrijwel direct nadat goaltjesdief Sydney van Hooijdonk op aangeven van Haye voor de openingstreffer had gezorgd namens de ploeg van Ole Tobiasen, kwam AZ immers langszij. Hakon Evjen rondde fraai voorwerk van Fredrik Midtsjø af. Na de 1-2 van Vangelis Pavlidis maakten de Friezen vervolgens jacht op de gelijkmaker, zonder daarbij echt gevaarlijk te worden. Tot ver in de slotfase dan. Eerst zorgde Amin Sarr met een prachtige treffer voor de 2-2. Vervolgens betekende een mogelijk nóg fraaiere goal van Halilović de eindstand: 3-2.

De uiteindelijke winnaar van de tweestrijd tussen SC Heerenveen en AZ neemt het in de finale van de play-offs tegen óf FC Utrecht of Vitesse, die vanavond voor de eerste maal in de play-offs de strijd met elkaar aanbinden.

