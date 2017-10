Sarina Wiegman beste coach vrouwenteam

Wiegman was niet bij de uitreiking aanwezig. Ze bereidt zich momenteel met het Nederlands elftal voor op de interland met Noorwegen, in het kader van de kwalificatie voor de wereldtitelstrijd.



In Londen maakte Ruud Gullit de uitverkiezing van zijn landgenote bekend. Op een filmpje was vervolgens te zien hoe een andere Nederlandse voetbalgrootheid, Marco van Basten, eerder op de dag de Award al aan Wiegman had uitgereikt. ,,Helaas kan ik niet in Londen zijn'', reageerde de coach. ,,Maar dit is een grote erkenning, voor mij én voor het team. Want zonder de speelsters had ik dit nooit bereikt.''