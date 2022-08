Sarina Wiegman beste coach van Europa, maar mist uitreiking door trieste familieomstandigheden

Benzema beste spelerSarina Wiegman is verkozen tot UEFA Women's Coach of the Year. Dat werd vanavond bekend tijdens de UEFA-show in Istanboel, waar ook de loting voor de Champions League plaatsvond. Wiegman was niet aanwezig in Istanboel om de prijs in ontvangst te nemen. Ze ontbrak vanwege trieste familieomstandigheden.

Wiegman kroonde zich dit jaar in Engeland Europees kampioen met het Engelse vrouwenelftal. Duitsland werd in de finale met 2-1 verslagen. Daarmee werd Wiegman de eerste coach die het EK twee keer achter elkaar won. In 2017 werd ze immers al Europees kampioen met de Oranje Leeuwinnen.

Wiegman sprak de aanwezigen toe via een videoboodschap: ,,Sorry dat ik er niet bij kan zijn, maar ik voel me zeer vereerd met deze award. Bedankt voor het stemmen. Ik wil ook Sonia en Martina feliciteren met hun geweldige prestaties. Deze award is voor iedereen die heeft bijgedragen aan het succes van het Engelse vrouwenvoetbal. We kijken ernaar uit om ons te plaatsen voor het WK en naar het wereldkampioenschap toe te gaan.”

Andere awards

Wiegman werd verkozen boven Sonia Bompastor (coach van Olympique Lyon) en Martina Voss-Tecklenburg, bondscoach van Duitsland. Bij de mannen ging de prijs naar Carlo Ancelotti, die vorig seizoen de Champions League en de Spaanse competitie won met Real Madrid.

Karim Benzema is boven Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne verkozen tot Men’s Player of the Year. De Fransman won de Champions League en La Liga met Real Madrid nadat hij liefst 15 goals maakte in het miljardenbal. Benzema volgde daarmee Chelsea-middenvelder Jorginho op.

Alèxia Putellas, de 28-jarige speelster van FC Barcelona, is verkozen tot Women’s Player of the Year. Ze moest het EK aan haar voorbij laten gaan door een operatie aan haar knie. In Spanje won ze met Barça alle prijzen die er te winnen waren, maar in de Champions League werd Barça verslagen door Olympique Lyon.