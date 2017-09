'Sánchez had nog twee of drie jaar bij Ajax moeten blijven'

Van der SarDavinson Sánchez vertrok deze zomer al na één seizoen bij Ajax om bij Tottenham Hotspur aan de slag te gaan. Als het aan algemeen directeur Edwin van der Sar ligt, had de Colombiaan nog langer in Amsterdam gespeeld. 'Maar dat is voor Ajax moeilijk.'

Van der Sar was aanwezig bij de Soccerex-conventie, waar hij sprak over de rol die Ajax vervult in het internationale voetbal. De ploeg moet vrijwel ieder jaar nieuwe piepjonge talenten inpassen, om de al snel weer vertrokken sterkhouders te vervangen. Idealiter zou Van der Sar dat anders zien, zo vertelde hij in Engeland.

'Het liefst vervang ik die sterkhouders niet, want ik heb graag een zo sterk mogelijk elftal', aldus Van der Sar. 'Maar op een gegeven moment is onze competitie niet interessant genoeg meer. Het zou ideaal zijn als spelers drie, vier of vijf jaar bij Ajax spelen, een paar kampioenschappen en successen in Europa behalen, en dán de stap maken.'