Sam Beukema met twee goals de held voor AZ bij terugkeer in Deventer

Beukema had vorig seizoen als - gedeeld - clubtopscorer een groot aandeel in de verrassende promotie van Go Ahead. Niet gek voor een verdediger. Dat hij een aardige balletje kan koppen, is in Deventer bij iedereen wel bekend. Desondanks liet de defensie van de thuisclub zich in de luren leggen toen Jesper Karlsson in de 28ste minuut een hoekschop nam. Beukema kroop handig voor zijn man en kon raak koppen: 1-1. Al te opzichtig juichen in de voor hem zo vertrouwde omgeving kon hij niet over zijn hart verkrijgen. Hij leek zich op de Adelaarshorst vooral te verontschuldigen.