Sadílek door PSV definitief toegevoegd aan de A-selectie

Michal Sadílek is per direct toegevoegd aan de A-selectie van PSV. De 19-jarige Tsjech maakte voor de winterstop al zijn debuut in het eerste elftal en krijgt nu definitief een plek in de kleedkamer aan de profzijde van De Herdgang.

Sadílek debuteerde op overtuigende wijze en wist in de eredivisie al te scoren voor de Eindhovenaren. Trainer Mark van Bommel benoemde hem vorig jaar bij PSV onder 19 al tot aanvoerder van zijn team en het is geen verrassing dat Sadílek nu wordt overgeheveld. De Tsjech speelt zowel bij PSV onder 19, Jong PSV als PSV 1 met dezelfde ‘drive’ en wordt daarom geroemd door zijn trainer. ,,Toen de trainer me dit vertelde was ik natuurlijk blij. Ik hoop jaren in het eerste van PSV te spelen en er mooie dingen te bereiken’', aldus Sadilek.

PSV heeft met Sadílek eerder al een nieuw contract afgesloten. Dat loopt tot en met 2020, maar de club heeft ook een eenzijdige optie bedongen om daar 2021 van te maken.

Van Bommel liet zich halverwege december al lovend uit over de jonge Tsjech. ,,Ik heb hem vorig jaar aanvoerder gemaakt bij PSV onder 19. Hij was de drijvende kracht, hij snapt het voetbal en manier waarop wij willen spelen. Michal traint op een manier dat hij zijn kans verdient. Hij brengt overal hetzelfde, bij welk team hij ook speelt. Dat is een groot compliment aan die jongen. Hij is een voorbeeld voor iedereen bij de jeugd’', zei de coach in aanloop naar de uitwedstrijd tegen Heracles.

Emmen

PSV hervat de competitie zondag met een uitduel met FC Emmen. De voorbije weken verbleef de koploper in Qatar. ,,Het weer is wel weer anders hier en we moeten even rekening houden met het veld. Het is wat gladder. Maar we hebben goed kunnen werken’', stelt Van Bommel, die vindt dat Emmen geen slecht elftal heeft. ,,Wij wonnen met dikke cijfers in eigen huis, maar in de beginfase deden zij het heel goed tegen ons. Het is een ploeg die wil voetballen. De trainer heeft een bepaalde speelstijl en houdt daar ook aan vast.’'

Hirving Lozano miste het trainingskamp in Qatar wegens privé-omstandigheden, maar is tegen Emmen gewoon inzetbaar. ,,Het is jammer dat hij het trainingskamp miste, ik had liever het hele elftal bij elkaar’', stelt Van Bommel.