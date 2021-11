Ryan Babel straalt rijkdom uit en wil voorkomen dat ex-voetballers binnen vijf jaar bankroet zijn

Interview Virgil van Dijk snakt naar WK-de­buut, looft Louis van Gaal en zwijgt over Jordan Pickford

Virgil van Dijk is een alom gewaardeerde topspeler die op zijn 30ste nog altijd moet debuteren op een groot eindtoernooi. Volgend jaar in Qatar moet het gebeuren. ,,Dat WK halen is heel belangrijk. Voor iedereen.’’

