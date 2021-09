Ryan Babel rapt over geldproblemen Ibrahim Afellay: oud-PSV'er vol verbazing

Cambuur geeft armetierig Sparta dreun en beleeft beste eredivisie­start ooit

26 september Het is goed mis bij Sparta. Vanmiddag kon de Rotterdamse club opnieuw niet winnen van een club die normaal gesproken een directe concurrent is in de strijd om handhaving in de eredivisie. Cambuur won verdiend met 0-4 en beleeft daarmee een heerlijke rentree in de eredivisie, de beste ooit zelfs.