Ryan Babel past in geen enkel hokje

Als Ryan Babel even nadenkt over wat hij zeggen wil, wrijft hij vaak zachtjes met zijn hand over zijn kruin, en spreekt dan in kalme, licht vertraagde zinnen.



Het is vaak prettig luisteren naar Babel, omdat hij niet in van die standaardriedeltjes praat. Dat was vroeger al zo. Als tiener kon hij wat achterdochtig zijn, vooral wanneer hij zich onbegrepen voelde. Maar altijd: Babeliaans. Op geheel eigen wijze. Soms keek hij je secondelang alleen maar vriendelijk aan met die grote bruine ogen – en zei dan, plechtig haast: ‘Ja, klopt ja’.