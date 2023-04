Ruud van Nistelrooij kiest ook in bekerfinale voor Drommel: ‘Joël is potentiële keeper voor PSV in toekomst’

,,Nee, dat is geen lastige keuze”, aldus Van Nistelrooij op sportcomplex De Herdgang. ,,Aan het begin van het seizoen heb ik aangegeven dat Drommel in de beker keept. Dat heeft hij heel goed ingevuld. Ook de periode dat Benítez geblesseerd was, deed hij het uitstekend. Joël is een potentiële keeper voor PSV in de toekomst. Daarom wil je hem erbij betrekken.”

Van Nistelrooij vindt niet dat zijn elftal favoriet is voor de bekerfinale tegen Ajax. In de competitie won zijn elftal zondag met 3-0 van de Amsterdammers. ,,Het gaat er niet om wie favoriet is, dat laat ik aan jullie. Dat mogen jullie bepalen.”

Voor PSV-aanvoerder Luuk de Jong geldt de beker als hoofdprijs, die hij met FC Twente in 2011 al eens won. ,,Als je de beker pakt, wordt dat net zo gevierd als een kampioenschap. Bij PSV is dat denk ik niet anders. De tweede plaats in de eredivisie komt niet op je erelijst te staan, de beker wel.”

Net als zijn trainer Ruud van Nistelrooij wilde De Jong PSV niet als favoriet naar voren schuiven. ,,Bij dit soort wedstrijden is het heel moeilijk te zeggen wie favoriet is. Wij focussen ons op onszelf en zien zondag of Ajax iets gaat veranderen. Dat verwacht ik sowieso wel. Ik denk dat ze gaan reageren na afgelopen zondag. Ze zullen analyseren wat ze wel en niet goed gedaan hebben.”

De Jong had tegen de Amsterdammers genoten van zijn elftal. ,,We hebben laten zien dat er niets te halen valt. Die mentaliteit zit bij ons in de ploeg. We moeten zondag dezelfde energie proberen te brengen. Maar iets afspreken en iets doen is soms wel verschillend.”

Zelfvertrouwen in Eindhoven

Hij merkt dat de ruime zege in Eindhoven voor zelfvertrouwen heeft gezorgd. ,,Je hebt een goede wedstrijd gespeeld tegen een topteam. Dat is wat je meeneemt. Iedereen kwam de eerste training na dat duel met een goed gevoel binnen”, zei hij. ,,Het doel is zondag hetzelfde te laten zien. We willen er alles aan doen het weer te flikken.”

De trainer van PSV verwacht een andere wedstrijd dan zondag. ,,Edson Álvarez keert terug van een schorsing en Kenneth Taylor is juist geschorst. Er zijn dus sowieso omzettingen. En Ajax zal willen reageren.” Bij PSV ontbreken verdedigers Armando Obispo en Mauro Júnior ontbreken met knieblessures. Aanvaller Ismael Saibari is er vanwege een blessure ook niet bij in De Kuip.

